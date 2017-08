Usain Bolt aurait pu rencontrer Neymar sur un terrain. Il y a plusieurs mois, le champion du monde d’Athlétisme au Borussia est venu s’entraîner avec les joueurs du Dortmund, afin de réaliser un rêve d’enfance : tester le football. Si ce rêve reste un rêve pour le Jamaïcain, ce dernier ne rate pas une miette de l’actu foot. Interrogé sur le feuilleton Neymar lors d’une conférence de presse organisée par son sponsor, Bolt ne s’est pas vraiment confié en profondeur. De simples éloges à la superstar auriverde.

« Je ne suis pas vraiment un fan de Barcelone. Donc peu m’importe où ira Neymar. Mais comme joueur de football, il est incroyable. Il est l’un des footballeurs les plus doués que nous avons encore dans ce sport. Pour moi, Neymar est vraiment un joueur fantastique. Il est incroyable et juste en regardant son compte Instagram, on peut voir qu’il semble être un mec sympa. Je ne l’ai encore jamais rencontré en personne. J’espère que cela pourra se faire bientôt. » La rencontre entre le Brésilien et le Jamaïcain pourrait visiblement se faire hors terrain.