Hier, Le Parisien publiait une interview de Vahid Halilhodzic dans le cadre de l’avant-match de la demi-finale de Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Au cours de cet entretien, le coach des Canaris n’avait pas hésité à critiquer la préparation d’avant-match de Thomas Tuchel à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United.

Des propos face auxquels l’entraîneur parisien n’a pas souhaité répondre. Mais face à la polémique, coach Vahid a tenu à s’excuser, toujours dans les colonnes du Parisien. « Je maintiens que le PSG est un très grand club, un des plus grands d’Europe. Je n’ai aucun problème avec Thomas Tuchel qui est un très grand entraîneur et dont je ne me permettrais pas de juger le travail. Je suis sûr que le PSG finira par gagner la Ligue des champions, car il le mérite. » C’est dit !