Passé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena continue à suivre ces deux clubs depuis son départ en Turquie, à Fenerbahçe. Au micro de Team Duga sur RMC, le milieu offensif international tricolore a livré son regard sur le début de saison des deux Olympiques.

« J’étais très déçu pour Lyon dimanche. J’ai pu voir le match, pas en direct. Mais je suis déçu parce qu’ils ont fait un super match. Je pense qu’ils ont fait un bon match. Lyon sera jugé surtout sur sa capacité à être régulier, à montrer le même visage qu’à Paris. Bruno Genesio a souvent subi des critiques. C’est la vie d’un entraîneur quand tu es à l’OL. Dès que la qualité baisse un peu, c’est le jeu... Ils ont fait un bon recrutement, on verra dans la suite de la saison », a-t-il confié au sujet des Gones avant d’évoquer les Phocéens. « Quelqu’un est venu pour redresser le club. Mais peut-être que là-bas, on s’attendait à plus. Le recrutement a été bon, mais peut-être pas assez au goût du public. Ça fait mal de voir le Vélodrome sonner vide... », a-t-il conclu.