Arrivé à Valence à l’hiver 2018 en provenance d’Arsenal, Francis Coquelin (28 ans) s’est tout doucement imposé au sein du club Ché. Titulaire en puissance cette saison aux côtés de Dani Parejo, il se distingue comme l’un des meilleurs joueurs dans son registre en Liga. Dans un long entretien pour Super Deporte, il est revenu sur l’équipe de France, une sélection pour laquelle il a porté le maillot de toutes les classes d’âge.

« Je suis très concentré sur Valence. Au final, ce qui vous permet de faire partie de la sélection, c’est ce que vous faites tous les jours avec votre club. C’est vrai qu’il y a beaucoup de joueurs dans ma position et c’est un objectif qui est loin, mais je suis l’équipe nationale, quand la France joue, je vois toujours les matchs, mais le plus important c’est Valence et les objectifs à atteindre. Pour n’importe quel joueur, aller avec sa sélection est quelque chose de spécial, mais il y a beaucoup de qualité. Je sais que j’ai aussi de la qualité, mais c’est l’entraîneur qui décide. »