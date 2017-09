Geoffrey Kondogbia est un joueur du FC Valence. Le Français a été prêté avec option d’achat au club ché. Un soulagement comme le joueur l’a expliqué à Super Deporte. « Pour moi, ça a été un mois difficile car j’avais envie de découvrir de nouvelles choses et relever un défi avec Valence. Et ce n’était pas le désir de mon club. Aujourd’hui, je dois remercier l’Inter Milan car ils m’ont écouté finalement. Je veux dire merci à l’entraîneur Spalletti. Luciano est une personne qui échange, qui sait écouter. En fait, je le suis reconnaissant de faciliter mon arrivée ici. Il y a eu beaucoup de respect entre les deux clubs ».

Puis, le milieu en a dit plus sur son choix. « Une chose m’a convaincu. Le discours. J’ai reçu plus d’appels des autres entraîneurs, mais j’ai choisi le club avec le meilleur message de la part de l’entraîneur. Lorsqu’il m’a parlé, l’entraîneur m’a fait sentir une ambition qui m’a enchanté. J’avais aussi besoin de donner le meilleur de moi-même. J’ai simplement opté pour l’entraîneur qui m’a convaincu (...) Des clubs en Angleterre et des clubs en France...Comme j’ai dit, le discours et le sentiment que j’ai eu avec le coach mais aussi le directeur sportif m’ont poussé à venir à Valence ».