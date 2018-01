Marcelino l’a déjà dit, il aimerait beaucoup pouvoir compter sur Gonçalo Guedes définitivement, l’attaquant portugais n’étant que prêté, sans option d’achat, par le Paris SG. Seulement, en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du FC Valence s’est montré plus pessimiste que lors de ses dernières sorties dans ce dossier.

« Si les propriétaires me le demandaient, je donnerais mon opinion sur Guedes. Mais, à part ça, tout le monde veut recruter de bons joueurs. Je ne sais pas si Valence a la possibilité économique de recruter un joueur comme Guedes. Nous devons être clairs et le marché est devenu fou. Les montants déboursés, comme on peut le voir au FC Barcelone, sont hors de la réalité », a-t-il lâché, relayé par As.