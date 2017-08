Arrivé en janvier dernier au Paris Saint-Germain en provenance du Benfica Lisbonne pour 30 millions d’euros, Gonçalo Guedes semblait proche d’un prêt au FC Valence. Mais le dossier de l’ailier droit portugais de 20 ans cale.

« Il semblerait que les choses se soient ralenties. Je ne sais où en est le dossier Guedes. Je pensais qu’il pouvait venir, mais on dirait qu’il y a une pause. Ça dépend de la direction et le PSG prend des décisions selon son bon vouloir. Je pensais que c’était bouclé et que je l’aurais à ma disposition pour ce week-end », a indiqué Marcelino à RadioEsport Valencia.