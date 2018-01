Alors que son avenir est sur toutes les lèvres, en France comme en Espagne, Gonçalo Guedes (21 ans), prêté par le Paris SG au FC Valence sans option d’achat l’été dernier, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, comme il l’a confié au cours d’un long entretien accordé à A Bola.

« Je ne sais pas encore. Je vais terminer la saison à Valence, je vais essayer de faire mon mieux et, à la fin de la saison, je devrai parler avec mon agent (Jorge Mendes, ndlr) et nous déciderons ce qui est le mieux pour moi », a lancé l’international lusitanien (5 sélections, 1 but). Le suspense reste donc entier...