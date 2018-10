Pouvant prendre seul la tête de la Liga en cas de succès, le FC Barcelone se déplace à l’Estadio de Mestella pour affronter le Valencia CF. Pour ce faire, Ernesto Valverde s’organise en 4-3-3. Marc-André Ter Stegen est aligné dans les buts et peut compter sur Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen et Jordi Alba en défense. Sergio Busquets, Arthur et Ivan Rakitic forment le trio du milieu.

Devant, Lionel Messi et Philippe Coutinho épaulent Luis Suarez en attaque. Côté valencien, le Brésilien Neto est dans les cages derrière une défense Piccini, Garay, Gabriel, Gaya. Dani Parejo et Geoffrey Kondogbia forment le double pivot tandis que Soler et Guedes alimentent les côtés. Enfin, Michy Batshuayi et Kevin Gameiro sont en pointe de l’attaque des Murcielagos.

Compositions :

Valencia CF : Neto - Piccini, Garay, Gabriel, Gaya - Parejo, Kondogbia - Soler, Guedes - Batshuayi, Gameiro

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Messi, Coutinho, Suarez