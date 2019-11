Deux semaines après avoir arraché le match nul à domicile (1-1), le LOSC se déplace à Valence pour disputer une petite finale dans le groupe H. En cas de défaite à Mestalla, les chances de voir les Dogues poursuivre leur parcours européen seront quasi nulles.

Pour ce match décisif, Christophe Galtier opte pour un 3-4-3, dans lequel on retrouve José Fonté, Victor Osimhen et Domagoj Bradaric, absents à Marseille. Jonathan Ikoné est lui absent, souffrant de douleurs suite à un accident de la circulation survenu hier. En face, Valencia s’avance en 4-3-3, avec Geoffrey Kondogbia au milieu. Kevin Gameiro est lui remplaçant, tout comme le revenant Eliaquim Mangala, qui retrouve le goût du terrain après 1 an et 9 mois passés à l’infirmerie.

Les compositions d’équipes :

Valencia : Cillessen - Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gaya - Lee Kang-In, Dani Parejo, Kondogbia - Maxi Gomez, Rodrigo, Cheryshev

LOSC : Maignan - Soumaoro, Fonté, Gabriel - Celik, André, Soumaré, Bradaric - Yazici, Osimhen, Rémy