Limogé de Valenciennes en 2015, Bernard Casoni va toucher le jackpot. L’Equipe annonce en effet que l’entraîneur a vu la chambre d’appel sociale de Douai lui accordé un gros chèque en guise rupture abusive.

Casoni va en effet toucher 364 000€ de la part de VA. Une somme qui se décompose comme suit : une indemnité de rupture abusive de 340 000€, plus 22 000€ de dommages et intérêts et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.