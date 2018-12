Julien Masson vit sa deuxième saison comme titulaire du côté de Valenciennes. Le jeune joueur de 20 ans, qui avait fait ses grands débuts avec le club nordiste lors de la saison 2016-2017, avait joué 24 matches la saison dernière (1 but marqué). Et lors de l’exercice actuel, il a déjà joué 12 matches (1 passe décisive). Des performances qui aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs.

En effet, selon Telefoot, Naples et Benfica suivraient de près le jeune crack de Valenciennes. Les deux clubs pourraient même transmettre une offre dès cet hiver. En plus de ces deux clubs européens, Strasbourg et les Girondins de Bordeaux suivraient le milieu de terrain.