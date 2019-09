Valentin Rongier est passé par tous les états. Lundi, le milieu était à Marseille pour boucler son transfert. Mais finalement, Nantes et l’OM ne sont pas tombés d’accord. Une immense déception pour le joueur. Mardi, il a pu retrouver le sourire puisqu’il a été transféré chez les Marseillais en tant que joker. Interrogé par le site officiel du club phocéen, Rongier a évoqué le vestiaire marseillais et les stars dont il compte s’inspirer.

« Oui, bien sûr. Tous les joueurs que tu viens de citer (Payet, Thauvin, Sanson, Strootman), mais tous les joueurs de l’Olympique de Marseille, sont des joueurs avec une grosse qualité. Et c’est aussi pour ça que je suis là, parce que tu apprends très vite avec des joueurs comme ça et j’espère qu’ils pourront m’apporter leurs expériences et leurs qualités. Je vais essayer d’être à l’écoute. Je vais être à l’écoute même, je pense qu’on va s’aider aussi mutuellement ».

