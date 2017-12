Liverpool a tenté tout l’été de recruter Virgil van Dijk, défenseur néerlandais de Southampton. Les Reds étaient prêts à sortir le gros chèque mais les Saints ont tenu bon. Ce dimanche 17 décembre, Mauricio Pellegrino, l’entraineur de Southampton, n’a pas pu assurer que Van Dijk resterait au club cet hiver, explique The Liverpool Echo.

Ce lundi, The Independent assure que Les Reds ne comptent pas tenter à nouveau leur chance pour l’international néerlandais à moins que Southampton ne baisse son prix de vente. Celui-ci monte à 75 millions d’euros. Somme jugée démesurée par la direction de Liverpool. Manchester City et Chelsea n’auraient pas renoncé non plus à Van Dijk mais semblent, eux aussi, freinés par le prix.