Cet été, Arsenal a recruté Alexandre Lacazette contre un chèque de 60 millions d’euros (bonus compris). Il y a un an, en 2016, les pensionnaires de l’Emirates Stadium voulaient absolument mettre la main sur Jamie Vardy, auteur de la saison de sa vie avec Leicester City. Interrogé par The Independent, l’international anglais est revenu sur son choix. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a aucun regret.

« C’était mon choix de refuser Arsenal. Je ne regretterai jamais tout ce que j’ai choisi de faire. J’ai juste pesé le pour et le contre et j’ai pris ma décision (...) J’ai pu voir la petite chute qu’ils ont eue. Ils ont été qualifiés pour la Champions League durant les 20 dernières années. J’y ai pensé. Leicester était aussi en Champions League et avec un match différent à la maison face à l’Atlético Madrid, nous aurions pu aller plus loin. Il y avait plusieurs raisons. Le football était la principale. Faire bouger ma famille alors que nous venions d’acheter une maison aurait été une plaisanterie ».