Le président de L’ESTAC a tenu à mettre les points sur les i concernant la vente annoncée du club par le journal L’Équipe. Dans un communiqué publié sur le site du club, Daniel Masoni a répondu au quotidien sportif.

« Je m’étonne toujours de voir ce type de publication jour de match, quand les enjeux sportifs me semblent être bien plus importants q’une hypothétique vente du club. En l’état, je n’y vois guère plus qu’une tentative de déstabilisation, qui, j’en suis désolé n’aura pas d’écho auprès des différentes parties prenantes qui composent mon club », a-t-il notamment lâché.