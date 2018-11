A quelques heures de la finale retour de Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, l’ambiance est déjà exceptionnelle à Buenos Aires. Hier, les supporters des Jaunes et Bleus ont envahi la Bombonera afin d’assister au dernier entraînement de leur équipe avant la rencontre. Ils étaient donc plus de 49 000 dans les tribunes à chanter et encourager leur équipe. Pour rappel, Boca devra s’imposer demain soir (21H) après son match nul 2-2 à l’aller dans ce même stade.