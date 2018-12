Si l’avenir de Neymar est régulièrement au cœur de l’actualité, avec le Barça et le Real Madrid qui souhaiteraient l’attirer dans leurs rangs, le média américain USA Today évoque un possible départ en Major League Soccer pour la star brésilienne.

L’Inter Miami CF - qui a David Beckham à sa tête - et qui va intégrer la MLS en 2020, serait ainsi prêt à dépenser un énorme pactole pour attirer Neymar en Floride. Des discussions aurait déjà démarré, et l’ancien international anglais semble croire à cette possibilité. Même si le média américain ne le précise pas, on peut imaginer que l’on parle là d’un départ vers les USA pour la fin de carrière du Brésilien et non pour un avenir proche.