À l’occasion d’un match de charité, les équipes finalistes de la Ligue des Champions de 1999, Manchester United et le Bayern Munich, se sont retrouvées 20 ans après à Old Trafford, lors d’une rencontre sensationnelle.

Comme à l’époque, les Red Devils ont dominé le match, mais cette fois-ci l’addition a été plus lourde et Manchester l’a emporté 5 buts à 0.

Le légendaire David Beckham à 44 ans, clôture ce match avec un très joli but dans le temps additionnel et a déclenché une magnifique standing ovation.