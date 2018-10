Après un début de saison compliqué, El Niño débloquait enfin son compteur but avec le Sagan Tosu, en coupe, après 7 matchs sans réussite. Quelques jours plus tard, le 26 août dernier, il marquait en championnat. Mais depuis plus rien, un mutisme qui durait donc depuis presque deux mois. C’est face au Vegalta Sendai ce samedi que Torres a retrouvé le chemin du but, doublant la mise à la 39e minute. Victoire finale du Sagan Tosu 3-2.