Ce samedi, le Vissel Kobe (8e) de David Villa recevait Iwata (18e) pour la dernière journée de J-League Division 1. C’était le dernier match de championnat pour l’attaquant espagnol de 38 ans, lui qui a annoncé il y a quelques semaines sa retraite à la fin de la saison.

Le Vissel Kobe s’est imposé 4-1 grâce à un but sur penalty du vétéran ibérique et un triplé de Lukas Podolski, rien que ça ! L’ancien attaquant du Bayern Munich en est désormais à 5 buts en championnat et 13 pour David Villa. Le club nippon jouera les demi-finales de la Coupe de l’Empereur le 21 décembre prochain. À la fin du match, l’ancien attaquant du Barca a reçu un hommage du club japonais pour toute sa carrière. David Villa n’a donc pas encore fini son histoire d’amour avec le football.