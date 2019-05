La Premier League terminée, Chelsea se prépare pour la finale d’Europa League face à Arsenal qui aura lieu mercredi soir. Les entraînements s’enchaînent pour les Blues, et Gonzalo Higuaín a vu rouge lors de la dernière séance. Passablement énervé, on l’aperçoit râler à de multiples reprises et s’agacer lorsqu’il s’adresse à un membre du staff. L’international argentin finit même par frapper dans un ballon, pour passer ses nerfs.