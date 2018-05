L’affaire se complique encore plus pour l’Olympique de Marseille. Menés à la mi-temps par l’Atlético Madrid dans leur finale de Ligue Europa, les Phocéens ont encaissé un deuxième but quelques minutes après la reprise. Et encore une fois, c’est Antoine Griezmann qui a trouvé le chemin des filets.

Servi par Koke à l’entrée de la surface, l’international français, plus rapide que Jordan Amavi, a eu tout son temps pour y rentrer et inscrire son doublé face à Steve Mandanda d’un ballon piqué (49e, 0-2). Les joueurs de Rudi Garcia ont donc deux buts à remonter pour aller chercher une prolongation.

#OMAtletico

L'Atlético fait le break !

Antoine Griezmann s'offre un doublé ! pic.twitter.com/eSL4dmgK0H — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mai 2018

