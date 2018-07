Et encore un but dans cette finale de la Coupe du monde 2018 ! Sur un corner tiré par Griezmann, Perisic a touché le ballon de la main au premier poteau. Avec l’aide de la VAR, M. Pitana a finalement désigné le point de penalty. Et le joueur de l’Atlético Madrid s’est chargé de la sentence en prenant à contre-pied Subasic (2-1, 38e) !

