La scène se déroule en quart de finale du championnat d’Europe des moins de 17 ans entre les Pays-Bas et l’Irlande. Alors que la rencontre s’est termine sur le score de 1-1, ce sont les tirs au but qui doivent désigner le vainqueur.

Les Néerlandais mènent avant que leur dernier tireur s’approche. S’il marque, il envoie son équipe en demi-finale. Mais le gardien irlandais, Corcoran, s’interpose et repousse le penalty. Problème, l’arbitre estime qu’il n’était pas sur sa ligne au moment de la frappe. Il lui adresse donc un carton jaune, le second pour lui, synonyme d’expulsion. Le penalty est à retirer, avec un joueur de champ qui prend place dans les buts, et cette fois-ci les Pays-Bas se sont qualifiés.