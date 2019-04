Il pensait certainement avoir manqué son tir au but, comme tous ceux qui assistaient à la rencontre, au Mexique. Mais avec énormément de réussite, le jeune joueur des Chivas de Guadalajara a vu sa frappe rentrer dans les cages, après l’arrêt du gardien des U17 du Lobos BUAP. Sur cette parade la balle est montée haut dans le ciel, et en retombant elle est rentrée dans le but laissé vide par le portier. Une action totalement improbable que Diego Campillo, le tireur, ne devrait pas oublier de si tôt.