Scène incroyable et drôle lors d’un match d’enfants en Angleterre. Alors que son fils, gardien de but, était distrait à son poteau, un père a décidé de le pousser afin qu’il arrête une frappe d’un de ses adversaires. Cela a fonctionné mais le ballon est revenu sur un autre joueur qui a marqué dans le but vide. Une séquence hilarante.