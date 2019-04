Scène totalement insolite et gag en deuxième division suédoise. Lors de la rencontre entre Östers IF et Degerfors IF, un des joueurs de l’équipe visiteuse, Mattias Özgun, est entré dans le classement des blessures les plus insolites. Alors qu’il allait remplacer un de ses coéquipiers, il s’est blessé après avoir pris le doigt de son partenaire... dans l’œil. Cela s’est passé lorsque les deux joueurs se sont tapés dans les mains au moment du changement. Une situation très drôle sauf pour l’intéressé qui a dû sortir se faire soigner.