C’est peut-être le pire penalty de l’histoire, en tout cas certainement l’un des plus cocasses. L’auteur de ce petit bijou est un certain Tony Breeden, gardien du Nuneaton Borough FC qui a voulu prendre ses responsabilités contre Stratford, en 7e division anglaise. Mais sa frappe s’éloigne assez largement du cadre et termine sa course dans les tribunes, en percutant une lampe du stade. Fort heureusement, l’incident n’a pas fait de blessé, et l’équipe de Tony Breeden a tout de même gagné le match (2-0).