Après avoir dévoilé le maillot domicile, des plus classiques, l’AC Milan et Puma, son équipementier, viennent de sortir la tunique third pour la saison 2019-2020. Comme lors du dernier exercice, les Rossoneri auront l’occasion d’évoluer en noir avec quelques touches de rouge. Ces dernières, présentes sur les épaules il y a encore quelques mois, sont cette fois-ci incorporées au milieu du maillot milanais.

