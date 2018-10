Lors de la rencontre de Copa Libertadores entre River Plate et CA Independiente (3-1) cette nuit, les locaux ont fait honneur aux ambiances sud-américaines chères à Ousmane Dembélé. Et ils ont été récompensés. Les Argentins se sont qualifiés pour les demi-finales et retrouveront les Brésiliens de Grêmio le 24 octobre prochain.