Du délire et de l’émotion. Voilà comment nous pourrions résumer l’ambiance hier soir à Anfield au coup de sifflet final après la qualification de Liverpool face au FC Barcelone (0-3 ; 4-0). Alors que dans les bars de la ville anglaise, les cris de joie et les embrassades étaient nombreuses, au sein de l’enceinte des Reds un « You’ll Never Walk Alone » exceptionnel a alors retenti, repris par tout un stade en fusion.