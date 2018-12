Après des jours, voire des semaines, d’attente, la Copa Libertadores est sur le point de rendre son verdict. Samedi, au stade Santiago Bernabeu, River Plate et Boca Juniors vont disputer la finale retour de la plus prestigieuse des compétitions du continent sud-américain. Et pour les supporters, l’engouement est immense. Alors que le bus des joueurs de Boca se dirigeait vers l’aéroport afin de s’envoler pour Madrid, les supporters du club jaune et bleu ont envahi les rues et ont réservé un départ triomphal à leurs protégés. Tout en espérant les accueillir de la même façon dimanche avec la Coupe dans les mains.