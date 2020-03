Président de la nouvelle équipe de l’Inter Miami en MLS, David Beckam aurait déjà trouvé un lieu de résidence, pour lui et sa famille. Si on en croit la presse anglaise, l’ancien joueur du PSG se serait offert l’un des appartements de la tour One Thousand Museum qui culminera à plus de 200 mètres à la fin de sa construction. La famille Beckham aurait choisi le Penthouse de l’immeuble, c’est-à-dire l’appartement le plus haut, sur deux étages. Les images du bien immobilier vont rêver, et la valeur de celui-ci est estimée à plus de 50M$.