Si l’équipe de France mène 1-0 grâce à Raphaël Varane, cette dernière peut également remercier son gardien Hugo Lloris. Le capitaine tricolore a sauvé les siens en repoussant miraculeusement une tête de Caceres suite à un coup-franc de Torreira.

#CM2018 #FRAURU 44è, 1-0

CACERES DE LA TÊTE

LLORIS MONUMENTAL !!

Caceres s'élève plus haut que tout le monde et place une tête superbe pour envoyer la balle loin des gants de Lloris... qui se déchire et la détourne, MAGNIFIQUE !

