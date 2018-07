Quelle erreur de la part d’Hugo Lloris ! Quelques minutes après le quatrième but de l’équipe de France signé Mbappé, le capitaine tricolore a réalisé une énorme boulette. Servi par Umtiti, le portier de Tottenham a manqué son crochet devant Mandzukic qui en a profité pour marquer du bout du pied... (4-2, 69e)

BOURDE ENOOOORME DE LLORIS

MANDZUKIC EN PROFITE ET MARQUE #CM2018 #FRACRO 69è, 4-2

Sur une passe en retrait, Lloris tarde à la lâcher. Mandzukic arrive vite, et le crochet du gardien des Bleus est contré... dans son but, 4-2 ! https://t.co/NHGRlrEbgW

— Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018