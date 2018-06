Blessé au pied contre l’Olympique de Marseille le 25 février dernier, Neymar a effectué son retour ce dimanche ! L’attaquant du Paris Saint-Germain est en effet rentré en jeu avec le Brésil à la mi-temps du match amical contre la Croatie à Anfield.

Et quelques minutes plus tard, l’international brésilien a trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage à la Seleçao (69e, 1-0). Le joueur de 26 ans, servi dans la surface croate par Roberto Firmino, a dribblé deux adversaires avant de décocher une lourde frappe qui a fini au fond avec l’aide de la barre ! Un superbe but pour son retour, Neymar ne pouvait pas espérer mieux.