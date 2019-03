Le prodige du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, fait actuellement partie du groupe de l’Angleterre qui doit débuter cette semaine les qualifications pour le championnat d’Europe 2020. Et l’attaquant anglais fait parler sa technique et son génie à tout moment. Hier à l’entraînement, il a littéralement humilié son coéquipier, Jack Butland. Le portier a subit une panenka de son jeune partenaire. Et quelle panenka ! Un geste tout en finesse.