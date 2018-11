Déjà condamné en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille affronte actuellement l’Eintracht Francfort en Allemagne dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de C3. Et le club phocéen a rapidement pris l’eau, avec un but de Jovic dès la 1ère minute, et un deuxième but encaissé quelques minutes plus tard.

Et cette deuxième réalisation est signée... Luiz Gustavo ! Trouvé par Hubocan dans l’entrejeu, le capitaine de l’OM s’est alors tourné vers Pelé et a tenté de servir son gardien, qui s’était positionné à côté de son but. Mais le milieu brésilien a visé vers ses cages et le ballon a terminé au fond de ses filets (17e). Un véritable but gag qui devrait rapidement faire le tour des réseaux sociaux.