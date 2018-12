La scène s’est déroulée hier lors d’un match des U23 entre Rio Ave et Belenenses. Suite à un corner, le ballon arrive dans la surface. De l’autre côté de celle-ci, Tiago André, arrière gauche du club local, décide de tenter un improbable retourné acrobatique. A la surprise générale et surtout la sienne, le ballon vient se loger sous la barre, pleine lucarne. Ce qui donne un but exceptionnel !