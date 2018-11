On dit souvent que les matchs serrés se jouent à des détails. La rencontre entre Odense et Esbjerg au Danemark s’est, elle, jouée à une erreur de gardien. Le portier des visiteurs, Jeppe Hojbjerg, a commis une incroyable faute de main à la 93e minute, offrant la victoire à Odense (2-1). Sur une reprise du plat du pied quelque peu anodine, il a vu le ballon lui filer entre les jambes et entrer tout doucement dans son but. Cruel.