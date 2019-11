Cette nuit avait lieu la 18e journée de Liga MX au Mexique. Les Chivas de Guadalajara (10e) recevaient les Tiburones Rojos de Veracruz (19e). Logiquement, Las Chivas se sont imposés 3-1 à domicile avec un troisième but assez fou.

En effet, alors qu’on était à la 94 minutes du match et que l’arbitre allait siffler la fin de la rencontre, le gardien du Deportivo Guadalajara Antonio Rodríguez (27 ans) a décidé de tenter sa chance depuis son but, voyant que le gardien adverse n’était pas retourné dans ses cages après avoir tenté de marquer sur le corner précédent. Un tir de 80 mètres qui finira au fond des filets, et qui a rendu fou de joie les supporters ainsi que le principal intéressé.