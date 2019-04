Le geste n’est pas sans rappeler celui de Charles-Édouard Coridon avec le Paris-Saint-Germain, mais il est cette fois-ci l’œuvre de Mitchell van Rooijen (20 ans) qui évolue avec l’équipe U21 du FC Utrecht. Van Rooijen et les siens affrontaient vendredi Helmond Sport, et le jeune néerlandais s’est illustré par un magnifique geste acrobatique. En plus d’épater la galerie, son coup du scorpion a permis à Utrecht d’arracher le match nul (1-1).