Ce jeudi 7 mars, se déroulait les matchs aller des 8e de finale de Ligue Europa, l’Eintracht Francfort recevait l’Inter Milan. En plus d’être un match événement, le club allemand fêtait également ses 120 ans (8 mars 1899). Pour ces deux occasions, les supporters ont répondu présents en réalisant un incroyable tifo. À l’issue de la rencontre, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).