Pour ce premier quart de finale du Mondial, l’Uruguay et l’équipe de France s’affrontaient au Stadion Nizhny Novgorod. Dans un match âpre et disputé, les Bleus ouvrent le score sur un coup de pied arrêté. Sur un coup-franc d’Antoine Griezmann, Raphaël Varane surgit et dévie le cuir de la tête pour l’ouverture du score (1-0, 40e).

#CM2018 #FRAURU 39è, 0-1 BUT FRANCAIS

VARANE DE LA TÊTE Sur un coup franc de Griezmann, Varane surgit bien et touche suffisamment le ballon de la tête pour le dévier dans les filets de Muslera, 1-0 pour les Bleus !!

Regardez https://t.co/VthwxYv0ct — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018