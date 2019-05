C’est lors d’une petite partie de football entre joueurs du Real Madrid et un Youtubeur du nom de « DjMarRiio », que l’habituel gardien de but Luca Zidane s’est retrouvé à évoluer en tant que joueur de champ. Et quand on s’appelle Zidane, on est évidemment capable de faire une "lambretta", ce geste technique qui consiste à lober son adversaire après avoir bloqué le ballon entre ses pieds.