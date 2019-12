L’international algérien Yacine Brahimi s’éclate au Qatar avec son club de Al Rayyan. Face à Al Wakrah, le meneur de jeu a décoché une sacrée frappe sur corner pour mettre un joli but. Et en plus, c’était à la 90e minute pour une victoire 1-0. Et c’est déjà son 7e but de la saison.