Les jeunes de Manchester United affrontaient les U18 de Newcastle ce samedi, et Antony Elanga s’est illustré par un but magnifique ! Servi à hauteur de la ligne médiane il a littéralement traversé le terrain en driblant tout ce qui se trouvait sur son passage, pour marquer le troisième but des minis Red Devils, à la 46e minute. Les deux équipes se sont finalement quittées sur le score de 3 buts à 1, en faveur des Mancuniens.