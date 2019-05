Ça y est c’est officiel, Manchester City est champion d’Angleterre pour la deuxième fois consécutive ! Après une saison phénoménale terminée avec 98 points, les Citizens ont devancé Liverpool d’une seule unité. De quoi se lâcher dans le vestiaire pour les joueurs de City. Sur Instagram, Sergio Aguero et Bernardo Silva ont notamment montré la joie de tout un club dans les entrailles du stade de Brighton. Et petite surprise pour les Skyblues, la présence dans le vestiaire de Noel Gallagher, membre du groupe Oasis et fan de Manchester City. L’artiste anglais a notamment fait interpréter le célèbre tube Wonderwall aux joueurs de City.