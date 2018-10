Sergio Ramos, bien que défenseur de métier, sait se montrer décisif devant le but. Il l’a montré à de nombreuses reprises dans sa carrière, et a récidivé ce vendredi, à l’entraînement du Real Madrid. Lors d’une séance de coup-francs, il a régalé ses partenaires et a fait parler sa frappe de balle. Thibaut Courtois a apprécié.